Fußball : Hansa Rostock holt Zuschauer zurück ins Stadion

Der FC Hansa Rostock wagt die Rückkehr von Zuschauern ins Stadion.

Rostock | 777 Besucher sind für die Partie des Fußball-Drittligisten gegen den Halleschen FC am heutigen Samstag zugelassen. Zuvor müssen sich die ausnahmslos in Rostock lebenden Dauerkartenbesitzer Schnelltests unterziehen. Der Verein will erkunden, wie lange ein solches Verfahren dauert und bis zu welcher Größenordnung es sich bewältigen lässt. Die Erfahrunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.