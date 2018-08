Fußball : Hansa Rostock holt Verteidiger Ofosu-Ayeh aus England

von dpa

31. August 2018, 17:51 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Freitagnachmittag unmittelbar vor Transferschluss noch einen Neuzugang gemeldet. Der Club leiht bis zum Saisonende Rechtsverteidiger Phil Ofosu-Ayeh vom englischen Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers aus. Der 26-jährige Deutsch-Ghanaer hat 68 Zweitliga- und 92 Drittliga-Partien u.a. für den MSV Duisburg, den VfR Aalen und Eintracht Braunschweig bestritten. Ofosu-Ayeh soll nach Vereinsangaben am kommenden Dienstag in das Training bei den Hanseaten einsteigen.