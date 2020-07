Fußball : Hansa Rostock holt Mittelfeldspieler Baxter Bahn aus Halle

Der FC Hansa Rostock hat Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn vom Halleschen FC verpflichtet. Der gebürtige Hamburger wechselt ablösefrei zum Fußball-Drittligisten von der Ostseeküste und erhält dort einen Zweijahresvertrag. Das teilte der FC Hansa am Donnerstag mit. Der 27-Jährige war in den Jahren zuvor beim FSV Zwickau, den Stuttgarter Kickers, FSV Frankfurt, FC St. Pauli und der zweiten Mannschaft des Hamburger SV aktiv. In der 3. Liga bringt er es auf 164 Einsätze.

von dpa

30. Juli 2020, 11:42 Uhr