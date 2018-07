Fußball : Hansa Rostock gewinnt Test beim Rostocker FC mit 8:0

von dpa

03. Juli 2018, 20:32 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat ein weiteres Testspiel der Saisonvorbereitung am Dienstagabend mit 8:0 (6:0) beim Verbandsligisten Rostocker FC gewonnen. Marco Königs (2), Jonas Hildebrandt, Cebio Soukou, Merveille Biankadi, Hasan Pepic, Del-Angelo Williams und Pascal Breier erzielten die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Nächster Testspielgegner ist am kommenden Freitagabend in Ribnitz-Damgarten der dänische Erstligist FC Helsingør.