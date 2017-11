Fußball : Hansa Rostock gewinnt mit zehn Mann in Wiesbaden 1:0

Mit zehn Mann hat Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock am Freitagabend mit einem 1:0 (0:0) beim SV Wehen Wiesbaden den fünften Auswärtssieg der Saison erkämpft. Soufian Benyamina (58. Minute) erzielte vor 3000 Zuschauern das Tor für das Team von Trainer Pavel Dotchev, das nach der Gelb-Rote Karte für Kapitän Amaury Bischoff wegen wiederholten Foulspiels in der 52. Minute die zweite Halbzeit praktisch komplett in Unterzahl bestreiten musste.