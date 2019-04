Fußball : Hansa Rostock gewinnt 2:0 in Kaiserslautern

Hansa Rostock hat in der 3. Fußball-Liga nach der 1:2-Heimpleite gegen Carl Zeiss Jena umgehend in die Erfolgsspur zurückgefunden. Dank eines Doppelpacks von Merveille Biankadi (55./65. Minute) gewannen die Mecklenburgern am Ostersonntag das Duell zweier ehemaliger Bundesligisten beim 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion mit 2:0 (0:0). Dadurch festigten sie ihren fünften Tabellenrang.

von dpa

21. April 2019, 15:27 Uhr

Mit 3000 Schlachtenbummlern im Rücken waren die Mecklenburger auf dem einst gefürchteten Betzenberg von Beginn an die optisch überlegene Vertretung. Mittelstürmer Pascal Breier und auch Sturmpartner Biankadi vergaben in der ersten Halbzeit aber die daraus resultierenden guten Gelegenheiten.

Nach dem Wiederanpfiff machte es Hansas Sturmduo jedoch besser. Erst zog Biankadi auf Vorlage von Breier auf und davon und behielt auch vor Lauterns Keeper Laurent Grill die Übersicht. Zehn Minuten später narrte der 23-Jährige, der schon beim 3:1 gegen den FSV Zwickau dreimal getroffen hatte, Grill erneut - und sorgte mit seinem mittlerweile neunten Saisontreffer für die Vorentscheidung.