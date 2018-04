Fußball : Hansa Rostock gegen Wehen ersatzgeschwächt

Fußball-Drittligist Hansa Rostock geht in das Heimspiel gegen den Tabellen-Dritten SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) aller Voraussicht nach ohne Abwehrchef Oliver Hüsing. Der Ersatzkapitän laboriert an Adduktorenproblemen, die ihm schon am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC zu schaffen machten. «Stand jetzt kann er nicht spielen», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag. Hüsing hat in dieser Saison in den bisherigen 34 Ligaspielen noch keine Minute gefehlt.

von dpa

19. April 2018, 15:28 Uhr

Dafür kann Hüsings Nebenmann Julian Riedel wieder in die Startelf rücken. Der Innenverteidiger hat den Magen-Darm-Infekt, der seinen Einsatz in Karlsruhe verhinderte, auskuriert. In Stürmer Soufian Benyamina und Linksverteidiger Vladimir Rankovic drohen den ohnehin schon ersatzgeschwächten Hanseaten allerdings weitere Ausfälle.

Dennoch soll die sportliche Misere von neun Spielen ohne Erfolg in Serie endlich beendet werden. «Wir wollen den Bock endlich umstoßen», betonte Dotchev. «Die Leistung ist nicht so schlecht, wie es momentan aussieht, aber wir belohnen uns derzeit nicht. Wir müssen das Glück jetzt einfach mal wieder erzwingen», sagte Angreifer Pascal Breier den «Norddeutschen Neuesten Nachrichten» Rostock (Donnerstag).