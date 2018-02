Fußball : Hansa Rostock fast in Bestbesetzung nach Meppen

Hansa Rostock kann das Nordderby der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) beim SV Meppen nahezu in Bestbesetzung bestreiten. Trainer Pavel Dotchev muss neben dem Langzeitverletzten Marcel Ziemer (Kreuzbandriss) lediglich Marcel Hilßner ersetzen, der nach seiner fünften Gelben Karte für ein Spiel gesperrt ist. Auch Mittelfeldakteur Willi Evseev ist nach einem auskurierten Schlüsselbeinbruch wieder eine Option.

von dpa

01. Februar 2018, 15:56 Uhr

Eine Woche nach dem 3:1 zum Jahresauftakt gegen Rot-Weiß Erfurt will Hansa auch beim Aufsteiger punkten. «Wir haben gute Chancen. Nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel ist ohnehin noch eine Rechnung offen», sagte Dotchev am Donnerstag. Wer Hilßner ersetzt, ließ er offen. Auch weitere Positionswechsel schloss der Coach nicht aus. «Wir haben da einige Möglichkeiten. Ich bin da noch am Überlegen», sagte der Hansa-Coach. Die Chance, dass der in dieser Woche verpflichtete Verteidiger Nico Rieble zum Kader gehört, bezifferte er auf «50:50».

Hansa wird von rund 1300 Schlachtenbummlern zu einem Derby begleitet, das der Hansa-Trainer sehr kampfbetont und emotional erwartet. «Die kämpfen um jeden Meter und wissen genau, was sie können. Das wird ein schweres Spiel», meinte der Deutsch-Bulgare. Meppen hat zu Hause in dieser Saison zwar erst eine Partie verloren, Hansa auswärts allerdings auch schon sechsmal gewonnen und in neun Partien auf fremdem Rasen lediglich fünf Treffer zugelassen.