Fußball : Hansa Rostock beim VfR Aalen: Finale als Pokal-Generalprobe

Hansa Rostock nimmt das Saisonfinale der 3. Fußball-Liga heute beim VfR Aalen als Generalprobe für das Endspiel im Landespokal. «Das Landespokalfinale ist ohne Frage das wichtigere Spiel. Da geht es um die Teilnahme am DFB-Pokal, um viel Geld», sagte Trainer Jens Härtel am Freitag. Titelverteidiger Hansa trifft im Landespokal-Finale am 25. Mai (10.30 Uhr) in Neustrelitz auf den NOFV-Oberligisten Torgelower FC Greif.

von dpa

18. Mai 2019, 08:40 Uhr

Die Hanseaten gehen mit einem arg dezimierten Aufgebot in das Gastspiel beim bereits feststehenden Absteiger aus Aalen. Amaury Bischoff (Fußverletzung), Julian Riedel (Halsbeschwerden), Stefan Wannenwetsch (Knieprobleme) und der erkrankte Guillaume Cros fehlen ebenso wie der gesperrte Merveille Biankadi.