Fußball : Hansa ohne Pepic in Münster: Butzen erwartet «ekliges Spiel»

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss im Auswärtsspiel am kommenden Montag (19.00 Uhr) bei Preußen Münster auf Mirnes Pepic verzichten. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seine Oberschenkelprellung, die ihn bereits am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt zum Zuschauen zwang, noch nicht gänzlich auskuriert. «Er ist definitiv keine Option», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag.

von dpa

28. Februar 2020, 13:38 Uhr

Bei drei Langzeitverletzten besteht hingegen die Hoffnung auf ein baldiges Comeback nach monatelangen Pausen. «Kai Bülow macht Teile des Trainings wieder mit, auch Marco Engelhardt ist auf gutem Weg. Nikolas Nartey ist wieder komplett integriert», sagte der Hansa-Coach.

Nach zuletzt zwei Siegen haben die Rostocker die Aufstiegsplätze wieder in Reichweite und könnten bei einem weiteren Dreier in das obere Tabellendrittel aufrücken. «Wir werden alles tun, dass es weiterhin so gut läuft und wollen unbedingt das Momentum auf unserer Seite lassen», kündigte Härtel an. Eine leichte Aufgabe erwartet seine Mannschaft beim Abstiegskandidaten aus Westfalen nicht. «Münster wird den Aufwärtstrend bestätigen wollen. Es wird vom Charakter ein ekliges Spiel», meint Verteidiger Nils Butzen.