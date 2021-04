Fußball : Hansa in Bestbesetzung nach Dresden

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht am Ostersonntag (14.00 Uhr) in Bestbesetzung in das Spitzenspiel bei Dynamo Dresden.

Rostock | „Alle sind fit. Es werden schwierige Entscheidungen getroffen“, sagte Trainer Jens Härtel am Freitag zum Gastspiel des Tabellen-Zweiten beim Liga-Primus. Nico Neidhart dürfte nach seiner Rotsperre wieder in die Startelf rücken. „Ich musste zuletzt ja zwei Spiele zuschauen. Da konnte ich neue Energie tanken“, sagte er. Alternativen für den Kader sin...

