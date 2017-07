Fußball : Hansa erwischt Start nach Maß: Supertor von Henning

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Bryan Henning bekam sich kaum ein. «Das ist sehr geil. Ich kann es gar nicht richtig begreifen: mein erstes Profispiel, die tolle Kulisse im Rücken und dann noch so ein Tor. Da bekomme ich Gänsehaut», gestand Hansa Rostocks Mittelfeldspieler am Samstag nach dem 2:0 (1:0)-Sieg bei den Sportfreunden Lotte und strahlte über das ganze Gesicht.

Der 22-Jährige, der vor der Saison vom Regionalligisten Hertha BSC II an die Küste kam, machte in der 88. Minute mit einem Sonntagsschuss aus über 40 Metern das erfolgreiche Pflichtspieldebüt der vom neuen Trainer Pavel Dotchev völlig neu formierten Mannschaft perfekt.

«Das war wie ein Strich», lobte der 51 Jahre alte Deutsch-Bulgare die letztlich spielentscheidende Situation. Henning nahm einen missglückten Befreiungsschlag von Lotte-Schlussmann Benedikt Fernandez auf und schoss fast von der Mittellinie über den Keeper hinweg entschlossen ein.

Das Traumtor des erst wenige Minuten zuvor eingewechselten Blondschopfes nahm auch den über 1500 Schlachtenbummlern die Sorge, dass der couragierte Auftritt ihrer mit sechs Neuzugängen gestarteten Elf nicht mit drei Punkten belohnt werden würde. «Wir haben nicht super Fußball gespielt, aber super gekämpft. Die Mannschaft hat tolle Moral und Leidenschaft bewiesen», sagte Dotchev nach dem intensiven Spiel bei fast tropischen Temperaturen.

Die frühe Führung in der 19. Minute durch einen von Soufian Benyamina verwandelten Foulelfmeter verlieh den Gästen vor 3354 Zuschauern die nötige Sicherheit. Der Mittelstürmer verwandelte einen an Willi Evseev verursachten Strafstoß cool ins untere rechte Eck. In der Folge kontrollierten die von über 1500 Fans angefeuerten Gäste die Begegnung relativ sicher. «Wir haben sehr gut gestanden und sehr gut verteidigt», sagte der erst am Donnerstag verpflichtete Torhüter Janis Blaswich.

Der 26-Jährige musste in der gesamten Partie eigentlich nur einmal bei einem Freistoß von Andrej Dej (33.) ernsthaft eingreifen. Lediglich in der Schlussphase ließ sich Hansa zu weit hinten reindrängen und lief Gefahr, vielleicht doch noch den Ausgleich zu kassieren. «Wir hätten den Sack früher zumachen können, haben das aber leider nicht geschafft», sagte Dotchev.

Am Ende aber standen drei wichtige Punkte und die Hoffnung, dass der verletzt ausgeschiedene Kapitän Amaury Bischoff nicht länger ausfallen wird. «Ich glaube nicht, dass es etwas Ernsthaftes ist», sagte Dotchev und nahm seine Truppe für den Heimspielauftakt am kommenden Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach in die Pflicht: «Da müssen wir wieder mit dieser Einstellung reingehen. Wir wollen zu Hause nachlegen.»

