Fußball : Hansa-Coach Härtel vor Saisonfinale: «Es geht nur um uns»

90 Minuten plus Nachspielzeit bleiben den Drittliga-Fußballern des FC Hansa Rostock noch, um doch noch in die Zweitliga-Relegation gegen den 1. FC Nürnberg zu springen. Im Saisonfinale der 3. Liga am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) beim Chemnitzer FC muss die Mannschaft von Trainer Jens Härtel unbedingt gewinnen und darauf hoffen, dass die Konkurrenz Federn lässt. «Wir sollten froh und dankbar sein, dass wir diese Möglichkeit haben», sagte der Hansa-Coach am Freitag in Rostock.

von dpa

03. Juli 2020, 15:16 Uhr