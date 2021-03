Fußball : Hansa-Chef Marien nach Spiel vor Fans: „Alles ist gelungen“

Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien hat ein vorläufiges positives Fazit nach dem ersten Spiel vor Zuschauern im deutschen Profi-Fußball seit fast fünf Monaten gezogen.

Rostock | „Alles ist gelungen. Wir machen nun eine erste interne Auswertung“, sagte er am Samstag nach dem 1:0-Sieg seines Teams in der 3. Liga gegen den Halleschen FC. Keiner der vor dem Ostseestadion gemachten 1100 Corona-Schnelltests war seinen Angaben nach positiv. Zu der Partie waren 777 Fans zugelassen. Laut Marien waren etwa 700 in die rund 29 000 Zus...

