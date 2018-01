Fußball : Hansa bezwingt Dynamo Schwerin 6:0: Breier trifft doppelt

von dpa

Hansa Rostock hat den ersten Test der Vorbereitung auf die Restrunde in der 3. Fußball-Liga am Freitag mit 6:0 (1:0) gegen den Landesligisten SG Dynamo Schwerin gewonnen. Neuzugang Pascal Breier bei seinem Debüt (62. Minute, 72.), Selcuk Alibaz (80., 90.), Tim Väyrynen (37.) und Mounir Bouziane (58.) erzielten vor rund 350 Zuschauern auf einem Trainingsplatz im Rostocker Sportforum die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Nächster Testspielgegner ist am Sonntag (13.30 Uhr) der polnische Drittligist Blekitni Stargard.

Stürmer Tim Väyrynen darf auf weitere Einsätze für die finnische Fußball-Nationalmannschaft hoffen. Der 24-Jährige ist für ein Wintertrainingslager der Auswahl vom 7. bis 15. Januar in Abu Dhabi nominiert worden. Zum Programm der Finnen gehören dabei auch zwei Länderspiele gegen Jordanien am 10. Januar und einen noch nicht feststehenden Gegner am 14. Januar.

Väyrynen hat bislang sieben Länderspiele für sein Heimatland bestritten. Beim mecklenburgischen Drittligisten steht der Angreifer seit Januar 2017 unter Vertrag und bestritt bislang 28 Ligaspiele, in denen er zwei Tore erzielte.