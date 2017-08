Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss monatelang auf Mittelstürmer Marcel Ziemer verzichten. Der 32 Jahre alte Angreifer hat sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Preußen Münster (1:1) das vordere Kreuzband gerissen und einen Knorpelschaden im linken Knie erlitten, teilte der Club am Montagabend mit. Ziemer musste in der 88. Minute ausgewechselt werden.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 18:31 Uhr