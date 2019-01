Kriminalität : Hanfzucht in Stralsunder Kleingartenanlage entdeckt

von dpa

07. Januar 2019, 16:53 Uhr

In einer Stralsunder Kleingartenanlage hat die Polizei eine Hanfzucht mit mehr als 20 Pflanzen entdeckt. Die Beamten kamen am Sonntag durch einen Hinweis auf die Spur der illegalen Plantage. In der Laube des Gartengrundstücks stießen sie dann auf ein Zelt, in dem die Pflanzen wuchsen. Neben den Pflanzen wurden auch die Anbauutensilien beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.