Prozesse : Hanfplantage im Küchenstudio: Angeklagter gesteht Anbau

Er habe die Anlage mit rund 1000 Pflanzen in einem Ex-Küchenstudio aufgebaut, um Stecklinge zu ziehen und diese weiterzuverkaufen, erklärte der 46-Jährige am Montag am Landgericht Neubrandenburg. Grund seien Geldprobleme gewesen. Für seine eigentliche Tätigkeit - er arbeitete selbstständig im Dämmungsgewerbe - habe er im Herbst 2016 keine Aufträge mehr gehabt. Der Mann gestand zudem, vor seinem Umzug nach Stavenhagen auch schon in Kerpen (Nordrhein-Westfalen) Drogen angebaut zu haben.

Dort war er 2016 rechtskräftig deshalb verurteilt worden. Die Plantage in Stavenhagen war im Februar 2017 aufgeflogen. Die Anklage wirft dem 46-Jährigen illegalen Drogenhandel in größerem Stil vor.

Mitteilungen

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 13:27 Uhr