Handwerk : Handwerkskammer: Fachkräftemangel ist Konjunkturbremse

Der Fachkräftemangel entwickelt sich immer mehr zur Konjunkturbremse im Handwerk. Viele der insgesamt rund 12 500 Unternehmen im Bereich der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern würden weitere Aufträge annehmen, wenn sie zusätzliche Mitarbeiter einstellen könnten, sagte Kammer-Hauptgeschäftsführer Jens-Uwe Hopf am Freitag in einer Bilanz des Jahres 2018. Die Kammer habe deshalb die Fachkräftesicherung als einen Schwerpunkt auf der Agenda. Dazu gehörten ein verstärktes Schulmarketing, Elternabende, die Willkommenslotsin oder die Teilnahme an Berufsmessen bis zum Online-Marketing wie der kostenfreien Lehrstellen-App.

von dpa

28. Dezember 2018, 16:44 Uhr

Erfreulich sei, dass 2018 mit 1305 neuen Ausbildungsverträgen ein Zuwachs von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr registriert werden konnte. Darunter seien mehr als 100 Verträge mit Jugendlichen ausländischer Herkunft geschlossen worden. Zugleich seien 578 Ausbildungsplätze unbesetzt. Hopf forderte deshalb ein kostenfreies Azubi-Ticket in Mecklenburg-Vorpommern und eine Unterstützung der Klein- und Kleinstausbildungsbetriebe bei der Organisation ihrer Ausbildung.