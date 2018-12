Handwerk : Handwerksbetriebe für Innovation geehrt

Die Beglau Wärmepumpen GmbH in Rampe bei Schwerin ist mit dem VR-Innovationspreis des Handwerks ausgezeichnet worden. Mit einer neuen Generation von Wasserspeichern habe der Fachbetrieb für Elektrotechnik und Heizungsbau das Gesamtsystem der Wärmepumpe wesentlich optimiert, hieß es bei der Preisübergabe am Dienstag in Schwerin. Die Ehrung ist mit 5000 Euro dotiert und von den Volks- und Raiffeisenbanken gestiftet. Den mit 2500 Euro ausgestatteten Preis der Handwerkskammer Schwerin für besondere Projekte zur Anwendung digitaler Technologien erhielt die Steffen Huber GmbH aus Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Neben einem umfassenden digitalen Baustellen- und Dokumentationsmanagement komme bei dem Dachdeckerbetrieb auch moderne Drohnentechnik und ein 3-D Flächenerfassungssystem zum Einsatz.

von dpa

04. Dezember 2018, 17:46 Uhr

Mit dem Innovationspreis zeichnen die Handwerkskammer Schwerin, das Wirtschaftsministerium und die VR Bank Schwerin seit 20 Jahren neue technologische Entwicklungen und Konzepte der Unternehmensführung aus. Der Preis ist laut Kammer in Mecklenburg-Vorpommern die einzige Auszeichnung für Innovationen im Handwerk. Den Erfindungen und Entwicklungen im Handwerk gingen nur selten wissenschaftliche Forschungen voraus, sie würden in der Regel den Kundenbedürfnissen entspringen oder der Notwendigkeit, die eigenen betrieblichen Abläufe zu optimieren. «Genau das aber macht die handwerklichen Innovationen so wichtig», betonte Kammerpräsident Peter Günther.

«Die Preisträger beweisen hohe Innovationsfähigkeit bei technischen Entwicklungen und Mut bei den praktischen Umsetzungen. Mit der öffentlichen Würdigung der erfinderischen Unternehmen soll zugleich aufgezeigt werden, dass auch kleine und mittlere Betriebe ein hohes Innovationspotential haben», erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), der sich als Schirmherr bei der Preisverleihung vom zuständigen Abteilungsleiter Arnold Fuchs vertreten ließ.