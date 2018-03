Handwerk : Handwerksbetriebe aus MV stellen sich in München vor

Schwerin/München (dpa/mv) - Rucksäcke und Fahrradtaschen eines Herstellers aus Schwerin, mitwachsende Tische und Camping-Bulliboxen aus Bützow, Musikinstrumente aus Rostock und Bernstein aus Ribnitz-Damgarten - Mecklenburg-Vorpommern ist mit großen Bandbreite an Produkten auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München vertreten. Wie die Handwerkskammer Schwerin am Dienstag mitteilte, stellen sich zwölf Betriebe auf der Messe von diesem Mittwoch bis 13. März vor. Sie ist nach Angaben der Handwerkskammer seit 1949 die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland. Rund 1000 Aussteller aus etwa 60 Gewerken bieten Privathaushalten, Unternehmen und öffentlicher Hand einen umfassenden Überblick über Leistung, Qualität und Innovationskraft des Handwerks.

von dpa

06. März 2018, 17:44 Uhr

Die Schweriner Handwerkskammer betreut die Betriebe, die sich auf zwei Landesgemeinschaftsständen - «Handwerk und Design» sowie «Handwerk aus Mecklenburg-Vorpommern» präsentieren. Die Messepräsenz wird von der Handwerkskammer Schwerin organisiert und vom Wirtschaftsministerium sowie der Staatskanzlei unterstützt.