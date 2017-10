Handwerk : Handwerk im Konjunkturhoch: Auftragsbücher sind voll

Das Handwerk bleibt im Konjunkturhoch: Wie im Vorjahr bezeichnen 94 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend, teilte die Handwerkskammer Westmecklenburg in Schwerin am Dienstag mit. 65 Prozent und damit 6 Prozent mehr als im Vorjahr empfinden ihre Geschäftslage als gut, sagte eine Sprecherin der Kammer. Nur sechs Prozent beklagten eine schlechte Geschäftslage. Überdurchschnittlich viele positive Bewertungen gibt es im Bauhandwerk sowie bei den Ausbauhandwerken mit jeweils 98 Prozent. Im Nahrungsmittelhandwerk, in der Kfz-Branche, bei Zulieferbetrieben, in den Gesundheitshandwerken und den persönlichen Dienstleistungen erreichen die Werte demnach zwischen 89 und 94 Prozent.