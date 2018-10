Kriminalität : Handtaschenräuber auf frischer Tat in Wismar gefasst

In Wismar hat die Polizei einen Handtaschenräuber auf frischer Tat gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, kam der überfallenen Frau zu Gute, dass sie ihr Handy nicht in der Handtasche hatte. Der 29-Jährige habe sie am Montagabend unvermittelt von hinten attackiert und sie umgerissen. Als der Täter samt Handtasche floh, rief die 32-Jährige telefonisch die Beamten zu Hilfe.

von dpa

09. Oktober 2018, 07:58 Uhr

Polizisten waren gerade in der Nähe und entdeckten den mutmaßlichen Räuber aus Wismar eine Straße weiter, wo er sich mit der Beute zwischen Autos versteckte. Der Mann wurde festgenommen, ein Zusammenhang mit weiteren Straftaten wird geprüft. Die Handtasche konnte der Frau wieder zurückgegeben werden.