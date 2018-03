Kirche : Hamburger Erzbischof würdigt Lehmann

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat den im Alter von 81 Jahren gestorbenen Kardinal Karl Lehmann als «prägende Gestalt des deutschen Katholizismus» gewürdigt. Mit gut begründeten Positionen habe er für viele Menschen Orientierungspunkte gesetzt, betonte Heße in einer Mitteilung am Sonntag.

von dpa

11. März 2018, 15:29 Uhr

«Ich habe an ihm vor allem seinen weiten theologischen Horizont und seine menschliche Wärme geschätzt», erklärte Heße. «Wenn andere Bischöfe bei Konferenzen ihre Akten auf den Tisch packten, hatte er einen Stapel theologischer Bücher dabei.» Heße erinnerte sich auch daran, wie er als junger Bischof von Kardinal Lehmann begrüßt wurde: «Das war ganz ohne Dünkel, herzlich, offen und zugewandt.»

Der frühere Mainzer Bischof war am Sonntagmorgen in seinem Wohnhaus gestorben, wie das Bistum Mainz mitteilte. Lehmann hatte im Herbst vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten. Im Mai 2016 war er mit 80 Jahren in den Ruhestand gegangen. Aus Altersgründen hatte er den Papst darum gebeten, seinen Dienst zu beenden. Lehmann war einer der beliebtesten Katholiken Deutschlands und genoss weltweit Ansehen.

Zum Erzbistum Hamburg gehören mehr als 400 000 Katholiken in der Hansestadt sowie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg.