Verkehr : Hamburger Abschnitt der A24 ist vier Wochen lang gesperrt

Pendler aus Mecklenburg-Vorpommern, die in Hamburg arbeiten, müssen in den nächsten Wochen Umwege in Kauf nehmen: Der Hamburger Abschnitt der A24 zwischen dem Horner Kreisel und dem Kreuz Hamburg-Ost ist seit Sonntagabend bis zum 4. August voll gesperrt. Grund ist eine Fahrbahnsanierung. Staus und Verkehrsbehinderungen blieben bis jetzt aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

von dpa

09. Juli 2018, 16:56 Uhr

Als Umleitung empfiehlt die Verkehrsbehörde die weiter südlich verlaufende B5. Dank der Vollsperrung soll der A24-Abschnitt innerhalb von vier Wochen saniert werden können. Bei üblicher Vorgehensweise zögen sich die Bauarbeiten fast ein halbes Jahr lang hin, hieß es.