Basketball : Hamburg Towers gehen im Playoff-Viertelfinale in Führung

Die Hamburg Towers haben den ersten Schritt Richtung Playoff-Halbfinale in der 2. Basketball-Bundesliga gemacht. Zum Auftakt der Viertelfinal-Serie nach dem «best of five»-Modus gegen die Rostock Seawolves gelang der Mannschaft von Trainer Mike Taylor am Samstagabend vor 3400 Zuschauern in der edel-optics.de-Arena ein 79:64 (45:32)-Erfolg gegen die Gäste.

von dpa

07. April 2019, 10:18 Uhr

«Meine Jungs waren hungrig und bereit», sagte Taylor. Und fügte zufrieden hinzu: «Ihr Kampfgeist und die Fähigkeit, den defensiven Spielplan umzusetzen, haben mich überzeugt.»

Zudem verwies der Coach auf die gute Personallage, nachdem in der Endphase der Punktrunde einige Akteure verletzungsbedingt gefehlt hatten. «Ein Schlüssel war sicher auch unsere lange Bank», sagte er. Allerdings mahnte der Trainer auch mit Blick auf das zweite Spiel am Dienstag in Rostock: «Das ist ein großer Sieg, aber wir sind uns gewiss, dass es von nun an nicht einfacher wird.» Bester Werfer der Hanseaten war Andrew Barham mit 16 Punkten.