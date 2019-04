Kriminalität : Halbe Tonne Kokain in Bananenkartons entdeckt

Eine halbe Tonne Kokain: Diese schier unglaubliche Menge wurde - in Bananenkisten versteckt - in mehreren Geschäften eines Discounters in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt.

von dpa

03. April 2019, 23:14 Uhr

Kokain im Millionenwert in Bananenkisten: In sechs Filialen und im Auslieferungslager eines Discounters in Mecklenburg-Vorpommern haben Mitarbeiter insgesamt eine knappe halbe Tonne des Rauschgifts entdeckt. «Ich bin mir sehr sicher, dass das die größte Menge Kokain ist, die jemals in Mecklenburg-Vorpommern gefunden worden ist», sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

In den Bananenkartons aus Lateinamerika seien neben den Früchten auch die Kokainpäckchen gewesen. Weitere Details über den Fund vom Mittwoch wollte die LKA-Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Es sei davon auszugehen, dass die Bananen per Schiff nach Deutschland geliefert wurden.

Nach dpa-Informationen liegt der aktuelle Schwarzmarktpreis für ein Gramm Kokain im Bereich von rund 50 Euro. Dies ist aber stark abhängig vom Reinheitsgrad der Droge und der Stadt, in der es verkauft werden soll. Dementsprechend könnte der Wert der gefundenen Menge Kokain bei rund 25 Millionen Euro liegen.

Vor ziemlich genau einem Jahr war ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern in einer Obstlieferung Kokain entdeckt worden. Es handelte sich aber «lediglich» um 123 Kilogramm, die ein Mitarbeiter einer Logistikzentrale in Valluhn (Nordwestmecklenburg) in mehreren Ananas-Kisten gefunden hatte.