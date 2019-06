Kriminalität : Hakenkreuz-Schmierereien in Torgelow: Polizei sucht Zeugen

von dpa

14. Juni 2019, 14:52 Uhr

Wegen Hakenkreuz-Schmierereien in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und anderer Symbole sucht die Polizei nach Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen sei es in der Zeit von Dienstag (22.00 Uhr) bis Mittwoch (16.30 Uhr) an einem Einkaufsmarkt in der Pasewalker Straße zu einer Vielzahl von Schmierereien an Fassade und Fenstern gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Schmierereien hätten unterschiedliche Ausmaße, von einem Zentimeter bis mehr als einen Meter. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.