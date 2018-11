Kriminalität : Hakenkreuz auf jüdischem Friedhof in Boizenburg entdeckt

von dpa

12. November 2018, 21:34 Uhr

Auf dem jüdischen Friedhof in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Hakenkreuz-Schmiererei entdeckt worden. Polizeibeamte hätten das 12 mal 18 Zentimeter große Hakenkreuz am Montagabend bei ihrem Streifengang an einer Steintreppe festgestellt, berichteten die Ermittler. Vermutlich stamme es vom Wochenende. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und überdeckte die Schmiererei.