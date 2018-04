Prozesse : Haftstrafe für 32-Jährigen wegen versuchten Totschlags

Die Beurteilung der Tat fiel der Justiz anfangs schwer. Deshalb kam der Fall aus Crivitz auch erst viele Jahre nach dem folgenschweren Gewaltausbruch vor Gericht. Nun wurde der Tatverdächtige zu einer Haftstrafe verurteilt.

von dpa

13. April 2018, 13:53 Uhr

Wegen versuchten Totschlags in einem minder schweren Fall und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Schwerin einen 32 Jahre alten Mann zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter zeigten sich am Freitag zu Prozessende überzeugt, dass der inzwischen in Niedersachsen lebende Lkw-Fahrer im Februar 2009 in Crivitz einen damals 42 Jahre alten Schausteller mit einem Rohr oder Schlagstock auf den Kopf geschlagen und so schwer verletzt hatte. Dabei habe er den Tod des Schaustellers in Kauf genommen, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Tat war eine Auseinandersetzung am Rande einer Geburtstagsfeier vorausgegangen.

Weil das Verfahren rechtsstaatswidrig lange dauerte, gelten sechs Monate der Freiheitsstrafe als verbüßt. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und sechs Monate Haft gefordert, der Verteidiger Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Anfangs war strittig, ob der Fall als gefährliche Körperverletzung vor dem Amtsgericht Parchim verhandelt werden soll. Das Oberlandesgericht Rostock ordnete den Tatvorwurf jedoch als versuchten Totschlag ein und verwies den Fall ans Landgericht Schwerin. Dort blieb er dann aber, auch weil der Angeklagte nicht in Untersuchungshaft war und andere Fälle Vorrang hatten, rund sechs Jahre lang liegen. Der Vorsitzende Richter räumte ein, das Gericht habe einen Fehler gemacht.

Der Angeklagte hatte vor Gericht berichtet, Gäste einer Geburtstagsfeier hätten seine Freundin beleidigt, als die beiden auf einem nächtlichen Rundgang mit seinem Hund an dem Restaurant vorbei kamen. Beim nachfolgenden Streit habe er einen Faustschlag ausgeteilt, sei dann aber von den meist jugendlichen Kontrahenten selbst geschlagen und schwer verletzt worden.

Die Richter hingegen waren sicher, dass der Angeklagte den wichtigsten Abschnitt der Auseinandersetzung vor Gericht verschwieg. Als ihn der Schausteller in einem Gespräch habe beschwichtigen wollen, habe er einen Schlagstock gezogen und dem Opfer über den Kopf gezogen. Der 42-jährige erlitt schwerste Schädelverletzungen und leidet den Angaben zufolge bis heute an den Folgen.

Für den Schlag kommt nach Ansicht des Gerichts niemand anderes infrage als der Verurteilte. Das hätten drei glaubwürdige Zeugen bestätigt. Dafür spreche auch, dass Gäste der Geburtstagsfeier ihn danach durch die Stadt trieben, um Selbstjustiz zu üben. Ein Faustschlag hätte nie eine solche Reaktion der Freunde und Verwandten des Opfers ausgelöst, hieß es in der Begründung.

Das Gericht ging dennoch von einem minderschweren Fall des versuchten Totschlags aus. Außerdem sei der Angeklagte bei dem Streit selbst schwer verletzt worden und habe sich in den neun Jahren nach der Tat nichts mehr zu Schulden kommen lassen.