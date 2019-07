Kriminalität : Haftbefehl und Drogen: 33-Jähriger aus Berlin festgenommen

von dpa

23. Juli 2019, 17:08 Uhr

Ein in Berlin mit Haftbefehl gesuchter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch bei einer Kontrolle der Bundespolizei auf dem Bahnhof Stralsund aufgeflogen. Der 33-Jährige soll in Berlin eine Körperverletzung begangen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung des Mannes in der Nacht fanden die Beamten etwa 14 Gramm eines weißen Pulvers und rund 3 Gramm Marihuana sowie einen vorbereiteten Joint. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, der Mann festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er werde sich nun zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten müssen.