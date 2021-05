Kriminalität : Haftbefehl: Mann soll Mädchen in Richtung Zug gezogen haben

Das Amtsgericht Schwerin hat Haftbefehl gegen einen 30 Jahre alten Mann erlassen, der versucht haben soll, ein Mädchen vor einen fahrenden Güterzug zu ziehen.

Schwerin | Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag sagte, hat sich der Vorfall am Freitag am Bahnhof Schwerin-Mitte ereignet. Dem Beschuldigten, der in Tatortnähe gefasst wurde, werde versuchter Totschlag vorgeworfen. Das zwölfjährige Opfer habe sich mit einer 13-jährigen Bekannten an dem Bahnhof aufgehalten. Der Mann soll die Zwölfjährige ...

