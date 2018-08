Kriminalität : Haftbefehl gegen Tatverdächtigen nach Angriff auf Syrer

Im Fall des verletzten Syrers in Wismar entscheidet das Amtsgericht am Freitag über einen Haftantrag gegen einen tatverdächtigen 26-jährigen Deutschen. Er war am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Der 20-jährige Syrer war nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend in einem Park mit einer Eisenkette geschlagen und verletzt worden. Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen. Da ein fremdenfeindliches Motiv vermutet wurde, war der Staatsschutz eingeschaltet worden.

von dpa

31. August 2018, 14:18 Uhr

Das Amtsgericht Wismar hat am Freitag Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann erlassen, der an einem Angriff auf einen Syrer beteiligt gewesen sein soll. Der Wismarer wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen. Er soll am Mittwochabend gemeinsam mit zwei anderen Männern den 20-jährigen Syrer in einem Park in Wismar beschimpft, geschlagen und verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte. Der Festgenommene soll den Mann zu Boden gebracht haben, während die beiden anderen auf das Opfer einschlugen und -traten. Der 26-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Er gab an, selbst Opfer eines Übergriffs geworden zu sein.