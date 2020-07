Kriminalität : Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogenhändler erlassen

Einen Tag nach einer Durchsuchung in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) hat das Amtsgericht Neubrandenburg Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Drogenhändler erlassen. Es bestehe der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in «nicht geringer Menge», wie eine Sprecherin des Gerichtes am Donnerstag sagte. Bei dem 25-Jährigen waren am Mittwoch illegale Betäubungsmittel in einem Wert von rund 30 000 Euro beschlagnahmt worden. Dazu gehörten je rund ein Kilogramm Amphetamine und Marihuana sowie geringere Mengen Kokain.

von dpa

16. Juli 2020, 17:00 Uhr