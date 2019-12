Soziales : Hängepartie zur Finanzierung des Teilhabegesetzes in MV

Die Debatte um die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes für Behinderte in Mecklenburg-Vorpommern nimmt nach der Verabschiedung des Landesausführungsgesetzes an Schärfe zu. Die Ankündigung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, die in der Vorwoche vom Landtag beschlossenen Vorgaben nicht umzusetzen, offenbare den fortwährenden Konflikt zwischen Land und Kommunen. «Nun bestätigt sich, dass die Fraktionen von SPD und CDU ein untaugliches Gesetz durch den Landtag gepeitscht haben», erklärte am Dienstag Torsten Koplin von der Linksfraktion.

von dpa

17. Dezember 2019, 17:18 Uhr

Für die anfallenden Aufgaben stelle das Land viel zu wenig Geld zur Verfügung. Landrat Heiko Kärger (CDU) hatte am Montagabend im Kreistag in Neubrandenburg erklärt, dass das Land nur ein Drittel der Kosten übernehmen wolle, die die Ermittlung des individuellen Leistungsbedarfs von Behinderten verursacht.