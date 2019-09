Denkmäler : Gutshaus-Retter bekommen Denkmalpreis des Landes

Der Denkmalpreis des Landes geht in diesem Jahr an die Retter des Gutshauses Ganzow bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg). Jan Träbing und Sönke Borgwardt sollen damit für ihre «vorbildliche und engagierte» Arbeit zum Erhalt des Fachwerkbaus ausgezeichnet werden, der die größte Dreiflügelanlage im ländlichen Raum des Landes darstelle, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Überreicht werden soll die mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag in Rostock bei der Eröffnungsveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals am 8. September.

von dpa

03. September 2019, 16:47 Uhr

«Das Gutshaus Ganzow ist ein einzigartiges Bau- und Kulturdenkmal», sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD). «Jan Träbing und Sönke Borgwardt haben es nicht nur handwerklich und denkmalpflegerisch in Eigenarbeit erhalten, sondern die Gutsanlage auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.»

Den «Denk mal!»-Preis für Kinder und Jugendliche soll der Verein Jugendbauhütte Wismar erhalten. Er biete jedes Jahr bis zu 25 Jugendlichen die Möglichkeit, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege zu arbeiten. Der Caritas-Verband des Erzbistums Hamburg werde «lobend erwähnt» für seine Arbeit für den Erhalt des Schlosses Dreilützow (Landkreis Ludwigslust-Parchim).