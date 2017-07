Bau : Gute Stimmung auf dem Bau in MV: Umsätze wachsen kräftig

In der Baubranche wächst der Umsatz. In den ersten vier Monaten dieses Jahres meldeten die Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern ein kräftiges Umsatzplus von mehr als 13 Prozent, wie der Bauverband am Dienstag unter Berufung auf das Statistische Amt mitteilte. Die Zahl beziehe sich jedoch nur auf die Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten. Eine Hochrechnung für die kleineren Betriebe gebe es nicht mehr. Ein direkter Vergleich zum Vorjahr sei nicht mehr möglich, bedauerte Hauptgeschäftsführer Jörg Schnell.