Kommunen : Gute Resonanz auf Aktion «Tribsees' Zukunft machen»

Rund 100 Einwohner von Tribsees haben sich am Samstag an der Aktion «Tribsees' Zukunft machen» beteiligt. Der Organisator und Stadtplaner Ton Matton zeigte sich am Sonntag mit dieser Resonanz sehr zufrieden. Mehr als 200 Postkarten mit Vorschlägen, wie sich die Kleinstadt entwickeln könnte, seien eingesammelt worden. Die Vorschläge würden nun geprüft und weiter verarbeitet. Die meisten Tribseer wollten, dass ein Café oder Restaurant eröffnet wird. Dazu sei viel Eigeninitiative notwendig, sagte Matton.

von dpa

11. Oktober 2020, 13:20 Uhr