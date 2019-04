Regierung : Gute Noten für Regierung: Bildung und Löhne Problemfälle

Regelmäßig lässt die Landesregierung die Bürger im Nordosten befragen, wie sie deren Arbeit bewerten. Mit dem Ergebnis zeigte sie sich auch dieses Mal zufrieden. Doch machten die Bürger auch deutlich, wo sie die Regierung noch besonders in der Pflicht sehen.

von dpa

02. April 2019, 17:15 Uhr

Die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern sehen die Entwicklung ihres Heimatlandes positiv und sind mehrheitlich auch mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden. In einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sagten 92 Prozent der Befragten, dass es sich gut oder sehr gut in Mecklenburg-Vorpommern leben lasse. 88 Prozent bewerten die Entwicklung des Landes seit 1990 als positiv. Zur Halbzeit der Wahlperiode bescheinigten 65 Prozent der Landesregierung eine «eher gute» Arbeit. Am besten wurden die Leistungen in den Bereich Tourismus, Umwelt- und Naturschutz sowie Kinder- und Familienfreundlichkeit beurteilt. Mehr Engagement wird hingegen für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Niedriglöhnen sowie für eine bessere Schule verlangt.

«Fast zwei Drittel Zustimmung, das ist ein gutes Ergebnis für die Landesregierung. Wir freuen uns sehr, dass wir insbesondere im Kita-Bereich einen deutlichen Zuwachs haben», kommentierte Regierungssprecher Andreas Timm die Ergebnisse der Umfrage. Anfang 2019 waren weitere finanzielle Erleichterungen für Familien mit Kleinkindern in Kraft getreten. Von 2020 an wird die Kinderbetreuung in Mecklenburg-Vorpommern für Eltern völlig kostenfrei sein.

Für die Umfrage waren in der zweiten Februarhälfte genau 1001 repräsentativ ausgewählte Bürger telefonisch interviewt worden. Laut Timm stellte das Land dafür 35 105 Euro bereit.

Als drängendste Probleme im Land, die von der Politik anzupacken sind, nannten die Befragten die Schaffung weiterer Arbeitsplätze und die Erhöhung des Lohnniveaus. Auch nach fast drei Jahrzehnten deutscher Einheit liegt der Durchschnittsverdienst im Nordosten fast 20 Prozent unter Bundesdurchschnitt. «Als Landesregierung können wir die Löhne nicht festlegen», sagte Timm unter Hinweis auf die Tarifautonomie der Sozialpartner. Doch habe die Regierung mit der Erhöhung des Mindestlohns bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie Änderungen in der Wirtschaftsförderung klare Signale für mehr Tariftreue gesetzt.

Großes Gewicht legten die Befragten auch auf den beschleunigten Ausbau der digitalen Infrastruktur für schnelleres Internet und bessere Bedingungen an Schulen. Für beide Bereiche habe die Landesregierung die bereitgestellten Mittel wiederholt aufgestockt. Timm erinnerte unter anderem an das 50-Millionen-Euro-Paket, mit dem die Attraktivität des Lehrerberufs erhöht werden soll, und das Schulbauprogramm. «Die Zahlen zeigen, dass Bildung und gute Schule in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode zu einem der wichtigen Themen wird», sagte er.

In der Außendarstellung Mecklenburg-Vorpommern setzten die Befragten weiterhin auf traditionelle Merkmale wie Natur und Landschaft, attraktive Ferienziele, hohen Freizeitwert und gute Produkte aus Land- und Ernährungswirtschaft. Als weniger werbewirksam werden das Lohnniveau, die Qualität der Internetanschlüsse und die Verkehrsanbindung eingestuft. Die Landesmarketingkampagne «MV tut gut» wird weiterhin mitgetragen. 84 Prozent der Befragten hielten den Slogan für einen passenden Werbespruch für Mecklenburg-Vorpommern und 77 Prozent befürworteten, dass der Strandkorb das bestimmende Werbesymbol des Landes bleibt. «Es wäre fahrlässig, so etwas beiseite zu räumen. Man muss aber sehen, was man daneben stellen kann», sagte Timm unter Bezugnahme auf die Ankündigung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), MV nicht nur als Tourismusland sondern als Land zum Leben und zum Arbeiten präsentieren zu wollen.

Auch die nicht im Landtag vertretene FDP forderte eine breiter aufgestellte Werbekampagne: «Es reicht nicht MV als Urlaubsort zu bewerben! So sehr ich mich über den brummenden Tourismus freue, aber auf diesem Weg werden wir niemals hoch bezahlte Arbeitsplätze ins Land locken», sagte FDP-Landesgeneralsekretär David Wulff. Er warf der SPD/CDU-Regierung in Schwerin vor Themen, «die den Bürgern von Mecklenburg-Vorpommern unter den Nägeln brennen», zu ignorieren.

SPD-Koalitionspartner CDU hingegen wertete die Ergebnisse des «MV-Monitors» als Bestätigung des Regierungskurses. «Die allermeisten Menschen leben gerne in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind stolz auf ihr Land und sehen die Entwicklung des Landes positiv - dieser Befund ist erfreulich und in seiner Deutlichkeit im bundesweiten Vergleich selten», konstatierte CDU-Fraktionschef Vincent Kokert.