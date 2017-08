Außenhandel : Gute Geschäfte bei norddeutschen Groß- und Außenhändlern

Der norddeutsche Groß- und Außenhandel steht vor allem dank eines lebhaften Importgeschäfts gut da. Der Umsatz sei im 2. Quartal real um 1,2 Prozent gestiegen, ergab die aktuelle Konjunkturumfrage des Unternehmensverbandes AGA, die am Montag in Hamburg veröffentlicht wurde. Dabei erreichten alle norddeutschen Bundesländer Umsatzzuwächse, am meisten in Hamburg und am wenigsten in Niedersachsen. Der AGA-Konjunkturindikator sank zwar von 136 auf 130 Punkte, blieb damit aber auf einem sehr hohen Niveau. Mit einem Jahresumsatz von 288 Milliarden Euro ist der Groß- und Außenhandel eine der Schlüsselbranchen in Norddeutschland.