Brände : Gutachter nach Großbrand in Lübz: Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Großfeuer bei einer Holzkohle-Firma in Lübz (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das haben die bisherigen Untersuchungen eines Brandgutachters ergeben, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte. Auf Details könne man mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen aber noch nicht eingehen. So stünden auch noch weitere Befragungen von Mitarbeitern aus.

von dpa

21. August 2020, 10:59 Uhr