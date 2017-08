Bevölkerung : Gut 100 000 Einwohner in MV haben ausländische Wurzeln

Der Zuzug von Flüchtlingen in den beiden zurückliegenden Jahren hat den Anteil von Ausländern an der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern auf 3,8 Prozent wachsen lassen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, lebten Ende 2016 rund 61 000 Menschen mit Pässen anderer Nationen im Nordosten. Rechnet man Bürger mit ausländischen Wurzeln hinzu, die inzwischen deutsche Staatsbürger sind, haben 102 000 von insgesamt 1,6 Millionen Einwohnern einen Migrationshintergrund. Zum Vergleich: In der Hansestadt Hamburg, die mit knapp 1,8 Millionen ähnlich viele Einwohner hat wie Mecklenburg-Vorpommern, leben 538 000 Menschen mit Migrationshintergrund, 231 000 davon sind Ausländer.