Leute : Guido Maria Kretschmer will 2018 auf Mallorca heiraten

Der Berliner Stardesigner Guido Maria Kretschmer (52) will seinen langjährigen Lebensgefährten, den Maler Frank Mutters (62), heiraten. Die beiden wollen sich das Jawort 2018 auf Mallorca geben. Das sagte Kretschmer der Zeitschrift «Gala» (Donnerstag). «Ich will eine Wohlfühlparty ohne Dresscode», sagte er im Interview. «Es kann auch jemand in Jogginghose kommen, wenn er sich so mag.»