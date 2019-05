Prozesse : Güstrower Amtsrichter sagt über angeklagten Amtsrichter aus

Im Prozess wegen Rechtsbeugung gegen einen pensionierten Richter hat am Dienstag am Landgericht Rostock ein ehemaliger Kollege als Zeuge ausgesagt. Nach seinen Worten war am Amtsgericht Güstrow allgemein bekannt, dass der Richter sich nicht in der Lage sah, das von ihm verlangte Arbeitspensum zu schaffen.

von dpa

28. Mai 2019, 13:24 Uhr

Dem 57 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, viele Verkehrsdelikte bis zur Verjährung liegengelassen zu haben. Er war bis 2018 am Amtsgericht Güstrow für Ordnungswidrigkeiten zuständig. Laut Anklage soll er zwischen 2013 und 2015 insgesamt 816 Ordnungswidrigkeitsverfahren so lange nicht bearbeitet haben, bis er sie wegen Verjährung einstellen konnte.

Der Zeuge sagte, dem angeklagten Richter sei am Amtsgericht Güstrow bewusst das Bußgeld-Dezernat überlassen worden. Verfahren, die der Angeklagte nicht bearbeiten konnte, verjährten und mussten nicht von anderen Richtern übernommen werden, wie der ehemalige Kollege berichtete. Der Prozess wird am 12. Juni fortgesetzt. Mit einem Urteil wird im Herbst gerechnet.