Verkehr : Güstrow wird Außenstelle von Infrastrukturgesellschaft

Die Instandhaltung der Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern wird weiterhin im Nordosten vor Ort geregelt. Personal und Kompetenz blieben nach der Umstrukturierung der Autobahnverwaltung durch den Bund in Mecklenburg-Vorpommern, teilte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Freitag in Schwerin mit. Zuvor hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seine Pläne in Berlin vorgestellt. Danach sind zusätzlich zur Infrastrukturgesellschaft in Berlin zehn regionale Niederlassungen mit Außenstellen geplant.

von dpa

20. April 2018, 13:41 Uhr

«Die bisherigen Standorte in MV werden als Außenstellen der Regionalniederlassung Nord-Ost für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Brandenburg langfristig bestehen bleiben», sagte Pegel. Dies schaffe Sicherheit für die Mitarbeiter im Autobahnamt in Güstrow, die bislang nicht gewusst hätten, ob sie mit dem Wechsel zum Bund auch ihren Arbeitsort verändern müssen. Wie genau die künftige Außenstelle personell ausgestattet wird, sei noch offen. «Aber da bin ich nach dem heutigen Tag optimistisch», sagte Pegel.

Die Einrichtung des Fernstraßenbundesamts mit Hauptsitz in Leipzig betrifft Mecklenburg-Vorpommern nach Worten des Ministers nicht. «Das ist die Planfeststellungsbehörde für den Autobahnbau», sagte er. Die Neubauvorhaben im Nordosten seien abgeschlossen. Die Autobahnmeistereien im Land seien von der Umstrukturierung nicht betroffen. «Sie wechseln ebenfalls in die Verwaltung des Bundes, bleiben aber an den bisherigen Standorten bestehen, um weiterhin schnell und wirkungsvoll die Autobahnen unterhalten und vor allem bei Eis und Schnee einen zügigen Winterdienst gewährleisten zu können.»