Kriminalität : Gruppe grölt rechte Parolen und greift Passanten an

Bei einem Angriff mutmaßlich Rechtsradikaler auf eine dreiköpfige Personengruppe in Rostock ist am Dienstag ein Mann verletzt worden. Vier unbekannte Täter waren am späten Nachmittag grölend durch die Einkaufsstraße in der Innenstadt gezogen und hatten nationalsozialistische Parolen gerufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In einer Seitenstraße trafen sie auf die drei Personen. Der Mann wurde von den Tätern zunächst beleidigt, dann ins Gesicht geschlagen und bespuckt. Als sich Passanten einmischten, seien die Täter in Richtung Stadthafen geflohen.

von dpa

21. November 2018, 09:42 Uhr

Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus, sagte eine Polizeisprecherin. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung, Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole und Beleidigung ermittelt. Zeugen, die die Täter gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.