Landtag : Grundschullehrer-Vergütung Thema für Haushalts-Beratungen

Grundschullehrer in Mecklenburg-Vorpommern müssen weiter auf die lange geforderte Anhebung ihre Gehälter warten. Für die Forderung, schon vom kommenden Schuljahr an die an weiterführenden Schulen gewährte Gehaltsstufe A13/E13 zu zahlen, fand die oppositionelle Linksfraktion am Donnerstag keine Mehrheit im Landtag in Schwerin.

von dpa

23. Mai 2019, 16:15 Uhr

Angesichts des immer schärfer werdenden Wettbewerbs der Bundesländer um Lehrer müsse das Land zwar handeln, räumte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) in der Debatte ein. Doch gelte es, zunächst die Finanzierung zu klären. Denn jährlich sei mit Zusatzkosten von 15 bis 20 Millionen Euro zu rechnen. «Wer A sagt wie A13 sagt, muss auch eine Lösung B wie Besoldung bieten», sagte sie. Der CDU-Abgeordnete Marc Reinhardt verwies auf die bevorstehenden Beratungen zum Doppelhaushalt für 2020/2021, bei denen die Lehrergehälter ein wichtiges Thema würden.