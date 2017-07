Finanzen : Grünes Licht für Vorpommern-Fonds

Projekte in Vorpommern können jetzt auf unkomplizierte Art unterstützt werden. Der Finanzausschuss des Landtags gab am Donnerstag die Mittel des Vorpommern-Fonds für 2017 in Höhe von zwei Millionen Euro frei. Neben den Regierungsfraktionen habe nach Angaben von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) auch die Links-Fraktion der Freigabe zu gestimmt. Das zeige, dass die Entwicklung des Landesteils Vorpommern ein parteiübergreifendes Anliegen sei, sagte Dahlemann.