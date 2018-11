Landtag : Grünes Licht für Ende der Geschwister-Beiträge in der Kita

Fünf Wochen vor der geplanten Abschaffung der Kita-Beiträge für Geschwisterkinder hat der Sozialausschuss des Landtags Grünes Licht für die Gesetzesänderung gegeben. «Die vollständige Beitragsfreiheit von den Kita-Gebühren für Geschwisterkinder kann planmäßig ab 1. Januar 2019 kommen», sagte der sozialpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jörg Heydorn, nach der entscheidenden Ausschusssitzung am Mittwoch in Schwerin.

von dpa

28. November 2018, 17:22 Uhr

Eltern, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, aber aufgrund ihrer Berufstätigkeit ihre Kinder in benachbarten Bundesländern in der Kita betreuen lassen, sollen ebenfalls profitieren. «Sie sollen ab 1. Januar 2019 in Höhe des durchschnittlichen Elternbeitrags in Mecklenburg-Vorpommern entlastet werden», kündigte Heydorn an. Das letzte Wort hat der Landtag. Eine Zustimmung gilt als sicher.