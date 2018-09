Wohnungspolitik : Grünes Licht für Bürgerbegehren über Wohnungsfirma-Verkauf

In Grimmen wird es einen Bürgerentscheid über den Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft GWG geben. Die Stadtvertreter stimmten am Donnerstagabend einstimmig für ein Bürgerbegehren, das voraussichtlich am 2. Dezember erfolgen soll, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag sagte. Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) begrüßte die Entscheidung. Es gebe bundesweit viele Beispiele, bei denen die betroffene Kommune durch die Privatisierung ihrer Wohnungen den direkten Einfluss auf städtebauliche Entwicklungen verloren habe, sagte VNW-Direktor Andreas Breitner.

von dpa

28. September 2018, 10:45 Uhr

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Grimmen (GWG) ist der größte Vermieter in der ehemaligen Kreisstadt. Sie hat durch alte Kredite millionenschwere Belastungen, unter anderem wegen Sanierungen von Plattenbauten in den 1990er Jahren, und verzeichnet einen Leerstand von 13 Prozent. Die Stadt Grimmen zählt knapp 10 000 Einwohner, etwa jeder dritte ist Mieter bei der GWG.